El Salvador: 68.9 % de pensionados no cubre sus necesidades básicas

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El 52.1 % de las personas salvadoreñas en edad de jubilación manifestó al Iudop que todavía trabaja y, dentro de ese grupo, tres de cada cuatro se desempeñan en el sector informal.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La incertidumbre sobre los ingresos durante la vejez, las limitaciones de las pensiones y el desconocimiento de los requisitos para retirarse figuran entre las principales preocupaciones de la población salvadoreña, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), que examinó las percepciones ciudadanas sobre el presente y el futuro del sistema previsional. El estudio se desarrolla en un contexto en el que, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) de 2025, únicamente el 19.2 % de las personas en edad de jubilación recibe una pensión, mientras que el 30.5 % de la población económicamente activa cotiza regularmente a un sistema previsional.

Entre las personas que ya alcanzaron la edad de retiro, el 66.9 % reportó a Iudop haber experimentado cambios desfavorables en esta etapa de su vida. Los problemas de salud, el cansancio y el deterioro físico encabezaron las dificultades mencionadas, con un 70.7 %. También se señalaron obstáculos para conseguir empleo, sentimientos de soledad y problemas económicos. Pese a ello, el 55.1 % de salvadoreños reconoció al Iudop alguna mejora después de llegar a la edad de jubilación, principalmente por la reducción del estrés, la disponibilidad de más tiempo en el hogar y el mantenimiento de una buena salud. La situación económica continúa condicionando esta etapa. El 52.1 % de las personas en edad de jubilación manifestó que todavía trabaja y, dentro de ese grupo, tres de cada cuatro se desempeñan en el sector informal. La participación laboral es mayor entre los hombres, con un 71.3 %, frente al 31.6 % de las mujeres. Entre las mujeres que no tienen un empleo remunerado, el 69.2 % se dedica a las labores domésticas.