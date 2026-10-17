El Salvador: 68.9 % de pensionados no cubre sus necesidades básicas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La incertidumbre sobre los ingresos durante la vejez, las limitaciones de las pensiones y el desconocimiento de los requisitos para retirarse figuran entre las principales preocupaciones de la población salvadoreña, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), que examinó las percepciones ciudadanas sobre el presente y el futuro del sistema previsional.
El estudio se desarrolla en un contexto en el que, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) de 2025, únicamente el 19.2 % de las personas en edad de jubilación recibe una pensión, mientras que el 30.5 % de la población económicamente activa cotiza regularmente a un sistema previsional.
Entre las personas que ya alcanzaron la edad de retiro, el 66.9 % reportó a Iudop haber experimentado cambios desfavorables en esta etapa de su vida. Los problemas de salud, el cansancio y el deterioro físico encabezaron las dificultades mencionadas, con un 70.7 %. También se señalaron obstáculos para conseguir empleo, sentimientos de soledad y problemas económicos.
Pese a ello, el 55.1 % de salvadoreños reconoció al Iudop alguna mejora después de llegar a la edad de jubilación, principalmente por la reducción del estrés, la disponibilidad de más tiempo en el hogar y el mantenimiento de una buena salud.
La situación económica continúa condicionando esta etapa. El 52.1 % de las personas en edad de jubilación manifestó que todavía trabaja y, dentro de ese grupo, tres de cada cuatro se desempeñan en el sector informal. La participación laboral es mayor entre los hombres, con un 71.3 %, frente al 31.6 % de las mujeres. Entre las mujeres que no tienen un empleo remunerado, el 69.2 % se dedica a las labores domésticas.
Aunque el 32.8 % de las personas consultadas afirmó recibir una pensión, el 68.9 % de quienes cuentan con este ingreso considera que no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, el 63.7 % mantiene deudas pendientes. Para alcanzar un nivel de vida adecuado, estimaron que necesitarían alrededor de US$852.90 mensuales.
El panorama también genera inquietud entre quienes todavía cotizan a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Apenas el 15.7 % dijo conocer los procedimientos y requisitos para tramitar su jubilación, mientras que solo el 24.2 % comprende cómo funciona la Cuenta de Garantía Solidaria.
A esto se suma la incertidumbre sobre el cumplimiento de las condiciones para pensionarse. Aunque el 65.9 % cree que logrará reunir los requisitos, el análisis del Iudop estima que el 52.5 % tiene una baja probabilidad de completar los 25 años de cotización exigidos y que el 11.4 % no alcanzaría ese mínimo antes de llegar a la edad de retiro.
En cuanto a las expectativas económicas, la mitad de los cotizantes prevé continuar trabajando después de los 60 años. Solo el 4.8 % de los entrevistados por Iudop espera depender exclusivamente de su pensión.
La diferencia entre los ingresos previstos y las necesidades proyectadas también resulta significativa: la pensión estimada para los cotizantes promedia US$449.84 mensuales, frente a los US$662.27 que consideran necesarios para vivir adecuadamente. Esta brecha de US$212.43 refleja las preocupaciones sobre la capacidad del sistema previsional para garantizar estabilidad económica durante la vejez.