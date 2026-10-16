La iniciativa incluye la instalación de equipamiento médico especializado y la adecuación de espacios destinados a procedimientos quirúrgicos, lo que permitirá ampliar la cobertura hospitalaria y mejorar las condiciones para la atención de pacientes que requieren intervenciones médicas.

Con una inversión de US$29 millones, el Gobierno de Honduras impulsa la modernización del Hospital Escuela de Tegucigalpa, mediante un proyecto que contempla la incorporación de seis nuevos quirófanos de alta complejidad, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del principal centro asistencial del país.

Con la habilitación de estos seis nuevos quirófanos, se busca incrementar la capacidad de realizar cirugías, reducir los tiempos de espera y avanzar en la disminución de la mora quirúrgica.

Este proyecto forma parte de las acciones del Gobierno de Honduras orientadas a fortalecer la infraestructura de salud pública, mediante inversiones destinadas a mejorar los servicios hospitalarios y facilitar el acceso de la población hondureña a una atención médica más oportuna.

Como parte de las mejoras que se desarrollan en el Hospital Escuela, también se encuentra en su etapa final la construcción de una nueva área de costurería de 600 metros cuadrados, con una inversión aproximada de un millón de dólares.



Esta obra, ejecutada en coordinación con la Secretaría de Salud y UNOPS, permitirá abastecer de sábanas, batas y otros textiles hospitalarios a las diferentes salas y servicios médicos del centro asistencial.