Inflación interanual de Centroamérica y República Dominicana en noviembre subió a 2,74 %

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los precios al consumidor en Centroamérica y República Dominicana cerraron noviembre de 2025 con un comportamiento heterogéneo, reflejo de realidades económicas distintas, presiones estacionales y dinámicas internas propias de cada país. De acuerdo con la información más reciente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la inflación interanual de la región CARD se situó en 2,74 %, lo que representó un aumento de 0,68 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024. En términos acumulados, la inflación regional alcanzó 2,27 %.

El panorama regional muestra contrastes marcados. Costa Rica destacó nuevamente por una variación interanual negativa de -0,38 %, evidenciando un entorno de precios contenido. En este país, los mayores impactos mensuales provinieron de las divisiones de información y comunicación, así como de alimentos y bebidas no alcohólicas. Productos como la telefonía móvil, los boletos aéreos y el tomate empujaron al alza el índice, mientras que el arroz, la gasolina y los automóviles nuevos contribuyeron a moderarlo. En El Salvador, la inflación interanual se ubicó en 1,14 %, superando el 0,30 % registrado un año atrás. La inflación mensual fue de 0,11 %, con los restaurantes y hoteles liderando las alzas de precios, aunque con una desaceleración frente a 2024. También se observaron incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco, así como en alojamiento, servicios básicos y salud, mientras que educación y bienes y servicios diversos mostraron variaciones más moderadas.

FUERTES INCREMENTOS

Guatemala registró una inflación interanual de 1,73 % en noviembre de 2025, lo que implicó una aceleración tanto frente al mes previo como respecto al mismo periodo del año anterior. La inflación acumulada se situó en 1,57 %, en un contexto de fluctuaciones históricas que van desde mínimos recientes hasta picos cercanos al 9 % en años previos. Los mayores aportes positivos provinieron de alimentos y restaurantes, mientras que la división de vivienda tuvo un efecto atenuante sobre el índice mensual. Honduras presentó la inflación más elevada de la subregión, con una tasa interanual de 5,09 %, colocándose temporalmente por encima del rango de tolerancia de mediano plazo definido por la autoridad monetaria. El comportamiento estuvo influido por factores estacionales, principalmente en alimentos, servicios de vivienda y cuidado personal. La inflación acumulada alcanzó 4,61 %, reflejando presiones persistentes sobre el costo de vida.