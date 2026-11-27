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Los pilotos manifestaron también su "desconcierto" ante las informaciones relativas a una posible adquisición de la compañía una vez finalizado el proceso de regulación de empleo, "una operación que la propia dirección asegura desconocer".

Por Agencia EFE La aerolínea Plus Ultra, que cerró todas sus operaciones y está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda su plantilla, admite falta de liquidez para hacer frente al pago de las nóminas e indemniaciones de sus trabajadores, según lo dicho por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla). Sepla manifestó, tras la reunión entre la parte social y la dirección de la compañía, su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa Plus Ultra, luego del cese de operaciones y ante un proceso de despido colectivo que deja en situación de total incertidumbre el futuro laboral de sus 120 pilotos (de un total de 659 trabajadores).

Como el resto de los sindicatos que representan a los colectivos de tierra -230 empleados- y de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) -309-, Sepla criticó "con frustración" que la dirección no adoptara con anterioridad medidas que habrían permitido evitar la situación actual o, al menos, minimizar sus consecuencias sobre los trabajadores. Asimismo, denunció la "opaca" comunicación que la empresa está manteniendo a lo largo de todo el proceso, tanto con los trabajadores como con los diferentes departamentos de la compañía, lo que "contribuye a incrementar la incertidumbre de una plantilla que merece conocer con claridad las perspectivas de futuro de la aerolínea". Los pilotos manifestaron también su "desconcierto" ante las informaciones relativas a una posible adquisición de la compañía una vez finalizado el proceso de regulación de empleo, "una operación que la propia dirección asegura desconocer".