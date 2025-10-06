Asamblea de accionistas de FIFCO se celebrará en modalidad híbrida

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) se celebrará en modalidad híbrida, según ha sido comunicada y convocada por la Junta Directiva, el día 7 de octubre del 2025. Para esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el asunto único de carácter extraordinario es la presentación de la propuesta de venta a Heineken B.V. (o una entidad afiliada que esta designe) de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida S.A. y en otras sociedades subsidiarias y afiliadas de FIFCO aprobada y recomendada por la Junta Directica, la “Transacción” y la aprobación o improbación de dicha Transacción.

Por el carácter legal de este encuentro, en la Asamblea solamente podrán participar personas accionistas debidamente acreditadas, y no está prevista para ese día la atención presencial de medios de comunicación o consultas de prensa, antes o después del encuentro. A comienzos de septiembre pasado FIFCO anunció que firmó un acuerdo para vender a Heineken el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., operación en la que Heineken ya tiene un 25 % de participación. Es decir, esto abarca sus operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.