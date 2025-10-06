Empresas & Management

Asamblea de accionistas de FIFCO se celebrará en modalidad híbrida

Para esta reunión el asunto único es la presentación de la propuesta de venta a Heineken de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida S.A. y en otras sociedades subsidiarias.

    A comienzos de septiembre pasado FIFCO anunció que firmó un acuerdo para vender a Heineken el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A. Foto de cortesía
2025-10-06

Por revistaeyn.com

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) se celebrará en modalidad híbrida, según ha sido comunicada y convocada por la Junta Directiva, el día 7 de octubre del 2025.

Para esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el asunto único de carácter extraordinario es la presentación de la propuesta de venta a Heineken B.V. (o una entidad afiliada que esta designe) de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida S.A. y en otras sociedades subsidiarias y afiliadas de FIFCO aprobada y recomendada por la Junta Directica, la “Transacción” y la aprobación o improbación de dicha Transacción.

Por el carácter legal de este encuentro, en la Asamblea solamente podrán participar personas accionistas debidamente acreditadas, y no está prevista para ese día la atención presencial de medios de comunicación o consultas de prensa, antes o después del encuentro.

A comienzos de septiembre pasado FIFCO anunció que firmó un acuerdo para vender a Heineken el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., operación en la que Heineken ya tiene un 25 % de participación.

Es decir, esto abarca sus operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

El monto por la compra de los negocios es de US$3.250 millones, equivalente a un múltiplo de 12.3x EBITDA, basados en resultados del año 2024.

El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables. Si se obtienen dichas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

