¿Cómo evoluciona el consumidor centroamericano?

El canal de Autoservicios (Cadenas) registra un incremento en valor (+2.3%) y en volumen (+0.3%). Guatemala, El Salvador y Nicaragua son los países que están impulsando este desarrollo.

2025-12-08

Por revistaeyn.com

El consumidor centroamericano está redefiniendo sus hábitos de compra, de acuerdo con un reciente estudio publicado por NielsenIQ (NIQ), que analiza inteligencia del consumidor.

"Centroamérica está comprando más y de manera más inteligente. El consumidor está votando con su billetera, favoreciendo a los autoservicios que le garantizan un mejor costo por volumen en los autoservicios, especialmente en tamaños grandes”, comentó Miguel Rodríguez, Analytic Insight Manager NielsenIQ CariCAM.

El mercado de Centroamérica experimenta un crecimiento saludable en valor (+2.0%), con un leve ajuste de volumen (-0.2%), y mantiene una presión de precios moderada, registrando una variación del +2.4%, apunta el análisis "Precio en Juego: Estrategias en Tiempos de Incertidumbre" (YTD '25 vs YTD '24) para el mercado centroamericano .

¿Por qué este fenómeno? El principal hallazgo de NIQ es la migración de los consumidores hacia formatos modernos:

•Autoservicios muestra un impulso leve: El canal de Autoservicios (Cadenas) registra un incremento en valor (+2.3%) y en volumen (+0.3%). Este avance se traduce en una modesta ganancia de cuota, mientras que el canal tradicional experimenta una ligera disminución en su participación.

Guatemala, El Salvador y Nicaragua son los países que están impulsando este desarrollo, con una clara migración hacia formatos modernos.

•El Atractivo del Autoservicio: En el nuevo formato, el 45% de las categorías son más económicas por volumen en comparación con el canal tradicional, lo que genera una reorientación en las compras del consumidor.

A diferencia de otros mercados, en Centroamérica el consumidor prioriza la compra de formatos que ofrecen un mejor rendimiento a largo plazo:

•Liderazgo de Tamaños Grandes: El crecimiento regional está siendo liderado por formatos grandes (especialmente en bebidas), que reflejan una activa búsqueda de mejor precio por volumen. Panamá y Nicaragua son los principales impulsores de esta tendencia.

•Segmentación de Precios: El segmento de precio Value gana participación en el canal tradicional; mientras que, los segmentos Mainstream y Premium se fortalecen en los Autoservicios.

Crecimiento de Promociones Liderado por Costa Rica y El Salvador

Las promociones representan el 18% de las ventas totales en Centroamérica y han crecido un 15% respecto al año anterior. Este incremento es liderado principalmente por Costa Rica y El Salvador, confirmando que las promociones siguen siendo un driver clave para impulsar el volumen regional.

"Los fabricantes y retailers deben optimizar su portafolio y precios en los formatos más grandes para capitalizar esta búsqueda de eficiencia", apuntó Rodríguez.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

