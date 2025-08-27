Costa Rica: Aplicarán cierre temporal de negocios con mercancía de contrabando

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) celebró la publicación de la política que regula la ejecución de la sanción de cierre de negocios por infracciones a la normativa aduanera, al considerarla una herramienta fundamental en la lucha contra el comercio ilícito. Esta política establece la aplicación de la sanción de cierre temporal de negocios por 15 días, prevista en el artículo 242 ter de la Ley General de Aduanas.

La medida será aplicable cuando se detecte mercancía en inventario sin documentos aduaneros válidos o sin pruebas idóneas de adquisición en el mercado local, incluso en los casos en que no se configure delito de contrabando. “Desde la Cámara de Comercio hemos impulsado esta herramienta, primero durante la discusión de la reforma a la Ley General de Aduanas y más recientemente con la publicación de este procedimiento. Esta normativa nos genera esperanzas de que se logre reducir la impunidad en materia de comercio ilícito”, señaló Ricardo Carvajal, Director Ejecutivo del OBCI. La Cámara de Comercio ha destacado la importancia de aplicar esta medida en un contexto donde el comercio ilícito de licores, cigarrillos, medicamentos, productos falsificados y otras modalidades viene creciendo considerablemente y fortaleciendo a grandes redes criminales.