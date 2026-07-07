Fatiga del cambio emerge como el nuevo reto para Recursos Humanos

Por revistaeyn.com
La acelerada transformación que viven las organizaciones para mantenerse competitivas está dando paso a un nuevo reto para las áreas de Recursos Humanos (RR. HH.): gestionar la denominada "fatiga del cambio", un fenómeno que refleja el desgaste físico, emocional y mental que experimentan los colaboradores al enfrentar procesos continuos de adaptación.
La digitalización, la incorporación de inteligencia artificial (IA), las reestructuraciones organizacionales y la evolución de los modelos de trabajo han convertido el cambio en una condición permanente para muchas empresas.
Aunque la capacidad de adaptación continúa siendo una competencia clave en el mercado laboral, especialistas advierten que el ritmo de las transformaciones comienza a superar la capacidad de respuesta de las personas.
"No se trata de que los colaboradores rechacen el cambio o se resistan a las nuevas tecnologías. La mayoría comprende que la evolución es necesaria para mantener la competitividad de las empresas. Sin embargo, cuando las transformaciones se suceden de forma constante y sin periodos de estabilización, el impacto emocional y mental puede traducirse en agotamiento, pérdida de motivación y menor compromiso con la organización", señala ManpowerGroup.
Este fenómeno cobra relevancia en un contexto donde la inteligencia artificial acelera la incorporación de nuevas herramientas y obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos de manera permanente.
El panorama también es respaldado por el informe Tendencias Globales de Capital Humano 2026, de Deloitte, el cual indica que cerca de dos tercios de los trabajadores aseguran sentirse abrumados por la cantidad de cambios que enfrentan en sus empleos, mientras que casi la mitad manifiesta preocupación por no poder seguir el ritmo de las transformaciones.
Las consecuencias de la fatiga del cambio pueden reflejarse en una disminución del compromiso, dificultades para concentrarse, pérdida de entusiasmo y una menor disposición para involucrarse en nuevos proyectos, factores que terminan afectando tanto el desempeño individual como los resultados organizacionales.
"El desafío para Recursos Humanos ya no consiste únicamente en impulsar la transformación empresarial, sino en administrar el impacto humano que esta genera. La agilidad organizacional solo será sostenible si se construye de la mano del bienestar de las personas, mediante estrategias que equilibren la innovación con la estabilidad y fomenten un aprendizaje continuo sin generar una presión permanente por la perfección", destaca la firma.
Ante este escenario, ManpowerGroup considera que las organizaciones deben fortalecer la comunicación sobre las razones de cada transformación, establecer prioridades realistas, evitar la acumulación simultánea de iniciativas y ampliar los espacios de capacitación para facilitar la adaptación de los equipos.
Asimismo, resalta la importancia de crear culturas organizacionales donde el aprendizaje sea percibido como una oportunidad de desarrollo y no como una obligación. Para ello, resulta fundamental promover entornos psicológicamente seguros que permitan a los colaboradores experimentar, aprender de los errores y desarrollar nuevas competencias con confianza.
La consultora concluye que, en los próximos años, la ventaja competitiva no dependerá únicamente de qué empresas incorporen más tecnología o ejecuten más cambios, sino de aquellas que logren transformar sus negocios sin descuidar el bienestar de las personas que hacen posible esa evolución.