Fatiga del cambio emerge como el nuevo reto para Recursos Humanos

Empresas & Management

El informe Tendencias Globales de Capital Humano 2026, de Deloitte, el cual indica que cerca de dos tercios de los trabajadores aseguran sentirse abrumados por la cantidad de cambios que enfrentan en sus empleos.

Por revistaeyn.com La acelerada transformación que viven las organizaciones para mantenerse competitivas está dando paso a un nuevo reto para las áreas de Recursos Humanos (RR. HH.): gestionar la denominada "fatiga del cambio", un fenómeno que refleja el desgaste físico, emocional y mental que experimentan los colaboradores al enfrentar procesos continuos de adaptación. La digitalización, la incorporación de inteligencia artificial (IA), las reestructuraciones organizacionales y la evolución de los modelos de trabajo han convertido el cambio en una condición permanente para muchas empresas.

Aunque la capacidad de adaptación continúa siendo una competencia clave en el mercado laboral, especialistas advierten que el ritmo de las transformaciones comienza a superar la capacidad de respuesta de las personas. "No se trata de que los colaboradores rechacen el cambio o se resistan a las nuevas tecnologías. La mayoría comprende que la evolución es necesaria para mantener la competitividad de las empresas. Sin embargo, cuando las transformaciones se suceden de forma constante y sin periodos de estabilización, el impacto emocional y mental puede traducirse en agotamiento, pérdida de motivación y menor compromiso con la organización", señala ManpowerGroup. Este fenómeno cobra relevancia en un contexto donde la inteligencia artificial acelera la incorporación de nuevas herramientas y obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos de manera permanente. El panorama también es respaldado por el informe Tendencias Globales de Capital Humano 2026, de Deloitte, el cual indica que cerca de dos tercios de los trabajadores aseguran sentirse abrumados por la cantidad de cambios que enfrentan en sus empleos, mientras que casi la mitad manifiesta preocupación por no poder seguir el ritmo de las transformaciones.