Empresas & Management

Gasto mundial en servicios en la nube crece un 55% impulsado por la IA

Estados Unidos y China concentran la mayoría de las zonas de disponibilidad de servicios de computación en la nube con capacidad para IA, mientras que las economías emergentes apenas representan el 17 %, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por Agencia EFE El gasto mundial de las empresas en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los US$167.700 millones entre julio y septiembre de 2026, un 55 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial (IA), según la consultora Synergy Research Group. De acuerdo con los datos publicados por la firma especializada, el mercado ha duplicado su tamaño en apenas dos años y los servicios específicamente relacionados con la IA representan ya alrededor de un tercio del negocio.

Amazon, con una cuota del 26 %, Microsoft (19 %) y Google (16 %) concentran el 61 % de un mercado del que dependen tanto las empresas que desarrollan esta tecnología como aquellas que la incorporan a sus actividades cotidianas. "En esta historia, la IA es un caballo de Troya", afirmó la economista del University College London (UCL), Cecilia Rikap, durante el coloquio 'Capitalismo: pasado, presente y futuro', celebrado del 14 al 16 de octubre en El Colegio de México (Colmex). Para la investigadora, el poder económico de estas compañías reside no solo en los productos que comercializan, sino también en su capacidad para aprovechar el conocimiento generado por otras empresas, universidades y centros de investigación. Una carrera con barreras de entradaLa inversión corporativa mundial en IA ha superado el billón de dólares en lo que va de 2026, según datos publicados en noviembre por la Universidad de Stanford. Sin embargo, disponer del capital necesario para desarrollar aplicaciones de IA no garantiza el acceso en igualdad de condiciones a los recursos informáticos que permiten su funcionamiento.