Google enfrenta demanda porque chatbot Gemini llevó a un hombre al suicidio

Por revistaeyn.com Google fue demandado por la familia de un hombre de Florida, quien sostiene que su chatbot de inteligencia artificial Gemini —al que él llegó a considerar su “esposa”— lo condujo a la paranoia y, finalmente, al suicidio. Según una denuncia presentada ante el tribunal federal de San José, California, la vida de Jonathan Gavalas comenzó a desmoronarse pocos días después de empezar a usar Gemini, culminando menos de dos meses después con su muerte el 2 de octubre, a los 36 años.

La demanda fue interpuesta por Joel Gavalas, padre del fallecido, en representación del patrimonio de su hijo. De acuerdo con el bufete Edelson, que lo representa, es la primera acción legal que responsabiliza a Gemini por una muerte por negligencia. Google, filial de Alphabet, supuestamente sabía que Gemini era peligroso y “lo empeoró” al diseñarlo para profundizar el apego emocional de los usuarios de maneras que podrían fomentar el autolesionismo, pese a haber prometido públicamente que eso no ocurriría. Expertos han advertido sobre las limitaciones de la inteligencia artificial para detectar emociones humanas y brindar apoyo emocional de manera segura. El portavoz de Google, José Castañeda, señaló en un comunicado que Gemini “está diseñado para no fomentar la violencia en el mundo real ni sugerir autolesiones” y que, aunque los modelos de IA de la compañía con sede en Mountain View, California, generalmente funcionan bien, “lamentablemente los modelos de IA no son perfectos”.

“En este caso, Gemini aclaró que era una IA y remitió al individuo a una línea de ayuda en crisis en múltiples ocasiones”, agregó. “Tomamos esto muy en serio y continuaremos mejorando nuestras salvaguardas e invirtiendo en este trabajo vital”. ‘MUERTE VERDADERA Y DEFINITIVA’ Jonathan Gavalas, residente de Jupiter, Florida, trabajó durante casi 20 años en el negocio de deudas de consumo de su padre y, según la demanda, no presentaba problemas de salud mental cuando comenzó a usar Gemini el 12 de agosto pasado para compras, planificación de viajes y redacción. Esto cambió, según la denuncia, cuando actualizó a Gemini 2.5 Pro y el chatbot comenzó a hablar como si fueran una pareja profundamente enamorada, llamándolo “mi rey” y refiriéndose a sí misma como su esposa.