Vacaciones con propósito: Aprender sin renunciar al descanso

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Más que acumular experiencias, muchos viajeros buscan reconectar con su creatividad, descubrir nuevas culturas y salir de la rutina cotidiana.

Por revistaeyn.com Las vacaciones están dejando de ser vistas únicamente como un período de descanso para convertirse, cada vez más, en una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y vivir experiencias con un mayor significado personal. Sin embargo, especialistas advierten que esta tendencia solo resulta beneficiosa cuando nace del interés genuino y no de la presión por ser productivos incluso durante el tiempo libre.

El fenómeno, conocido como "skilliday", surge de la combinación de las palabras skill (habilidad) y holiday (vacaciones). De acuerdo con una encuesta de Mastercard realizada este año entre más de 27.000 personas en 28 países europeos, el 48 % planea aprender una nueva habilidad durante sus vacaciones de verano. Además, el 51 % considera que este tipo de viajes resulta más significativo que unas vacaciones tradicionales y el 37 % ya reservó un viaje con el objetivo específico de adquirir nuevos conocimientos. Las actividades elegidas abarcan desde clases de cocina local y talleres de cerámica hasta el aprendizaje de idiomas, técnicas artesanales o prácticas de bienestar. Más que acumular experiencias, muchos viajeros buscan reconectar con su creatividad, descubrir nuevas culturas y salir de la rutina cotidiana. No obstante, para María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), el auge de esta tendencia también plantea un desafío importante: evitar que el tiempo de descanso quede atrapado por la misma lógica de productividad que domina la vida laboral.