Vacaciones con propósito: Aprender sin renunciar al descanso

Por revistaeyn.com
Las vacaciones están dejando de ser vistas únicamente como un período de descanso para convertirse, cada vez más, en una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y vivir experiencias con un mayor significado personal.
Sin embargo, especialistas advierten que esta tendencia solo resulta beneficiosa cuando nace del interés genuino y no de la presión por ser productivos incluso durante el tiempo libre.
El fenómeno, conocido como "skilliday", surge de la combinación de las palabras skill (habilidad) y holiday (vacaciones). De acuerdo con una encuesta de Mastercard realizada este año entre más de 27.000 personas en 28 países europeos, el 48 % planea aprender una nueva habilidad durante sus vacaciones de verano. Además, el 51 % considera que este tipo de viajes resulta más significativo que unas vacaciones tradicionales y el 37 % ya reservó un viaje con el objetivo específico de adquirir nuevos conocimientos.
Las actividades elegidas abarcan desde clases de cocina local y talleres de cerámica hasta el aprendizaje de idiomas, técnicas artesanales o prácticas de bienestar. Más que acumular experiencias, muchos viajeros buscan reconectar con su creatividad, descubrir nuevas culturas y salir de la rutina cotidiana.
No obstante, para María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), el auge de esta tendencia también plantea un desafío importante: evitar que el tiempo de descanso quede atrapado por la misma lógica de productividad que domina la vida laboral.
"La diferencia es sutil, pero importante. Todo depende del motivo. Aprender por curiosidad tiene una textura distinta que aprender por presión. Una clase de pintura que devuelve calma vive en un lugar del cuerpo muy diferente a la que se toma con la sensación de que hasta las vacaciones deben mejorar el currículum, la marca personal o el rendimiento", afirmó María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR).
La especialista señala que el verdadero riesgo aparece cuando las vacaciones se convierten en otra lista de tareas por cumplir, generando incluso sentimientos de culpa por no haber "aprovechado" suficientemente el viaje.
"La pausa consciente es, en el fondo, una forma de actividad: la que restaura, la que devuelve energía, la que nos deja más enteros de lo que nos encontró. El mejor recuerdo de un viaje se mide en claridad, en conexión y en vida recuperada", destacó Méndez.
Desde VIAHR sostienen que el aprendizaje durante las vacaciones puede convertirse en una herramienta de bienestar cuando responde al placer de descubrir algo nuevo y no a la necesidad de incrementar el rendimiento personal. En ese contexto, las llamadas "vacaciones productivas" no consisten en hacer más, sino en elegir actividades que favorezcan la recuperación física y emocional.
La organización considera que el futuro del turismo podría orientarse menos hacia el destino y más hacia la calidad del descanso que ofrece cada experiencia, entendiendo que aprender, crear o compartir con otras personas también puede ser una forma de recuperar energía, siempre que el tiempo libre conserve su esencia: brindar espacio para reconectar con uno mismo.