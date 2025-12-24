Negociaciones para venta de billetera Chivo 'están muy avanzadas', dice FMI

Finanzas

Como resultado, el crecimiento del PIB real de El Salvador se estima en torno al 4 % para el presente año, una cifra que refleja una aceleración de la actividad económica.

Por revistaeyn.com El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó avances relevantes en el diálogo sostenido con El Salvador en el marco de la segunda evaluación del acuerdo vigente bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un programa de 40 meses que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Asimismo, informó que las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo "están muy avanzadas, y las discusiones con respecto al proyecto bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados".

La declaración fue emitida por el jefe de misión para El Salvador, tras una serie de reuniones virtuales y presenciales realizadas durante los últimos meses con autoridades nacionales. Cabe recordar que en mayo pasado el Gobierno de El Salvador acordó vender su la participación en la billetera estatal de criptomonedas Chivo como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de los puntos centrales del pacto del FMI con el gobierno salvadoreño para acceder a US$1.400 millones es garantizar que “la cantidad total de bitcoin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, según los compromisos del programa, y asegurar la venta de la participación del sector público en la billetera Chivo hacia fines de julio”, según el FMI.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

De acuerdo con el organismo multilateral, las conversaciones técnicas han progresado de forma sostenida y se mantienen encaminadas hacia un entendimiento a nivel del equipo técnico, paso clave para completar esta segunda revisión del programa. El FMI destacó que el desempeño reciente de la economía salvadoreña ha superado las proyecciones iniciales, impulsado por una combinación de factores positivos, entre ellos un mayor nivel de confianza, flujos históricos de remesas familiares y un dinamismo notable en la inversión. Como resultado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real se estima en torno al 4 % para el presente año, una cifra que refleja una aceleración de la actividad económica. Además, las perspectivas para 2026 son consideradas favorables, lo que refuerza el optimismo sobre la trayectoria de mediano plazo de la economía. En el ámbito fiscal, el FMI subrayó que las autoridades mantienen un compromiso firme con el proceso de consolidación de las finanzas públicas. La meta de alcanzar un saldo fiscal primario acorde con lo establecido en el programa para finales de 2025 avanza conforme a lo previsto. Asimismo, el presupuesto aprobado recientemente para 2026 contempla una nueva reducción del déficit, sin dejar de lado el aumento del gasto social, un elemento clave para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.