Centroamérica & Mundo

Fuerzas Armadas de Honduras acusa a El Salvador de invadir sus aguas

Las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron que, pese a múltiples llamados radiales para que abandonaran la zona en el golfo de Fonseca, las embarcaciones salvadoreñas no atendieron la advertencia.

Por Agencia EFE Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron que la Marina de El Salvador "invadió" sus aguas en el golfo de Fonseca (Pacifico), región que comparten con Nicaragua, por lo que reforzaron su presencia naval en la zona y declararon un estado de "máxima alerta". Según un comunicado oficial, las incursiones ocurrieron entre miércoles y jueves. El primer día, una embarcación salvadoreña "invadió" aguas jurisdiccionales hondureñas, saliendo a las 17:20 hora local (23:20 GMT).

El jueves, el Guardacostas PM-8 de El Salvador "cruzó las aguas hondureñas invadiendo en aguas jurisdiccionales nicaragüenses", lo que obligó a la Fuerza Naval de Nicaragua a escoltar la salida de la embarcación de su territorio. En ese proceso, la embarcación terminó internándose en aguas de Honduras. Posteriormente, la Marina salvadoreña envió el Guardacostas PM-15 y una unidad de respuesta rápida (URR), que permanecieron en territorio marítimo hondureño hasta las 16:45 hora local (22:45 GMT). Las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron que, pese a múltiples llamados radiales para que abandonaran la zona, las embarcaciones salvadoreñas no atendieron la advertencia. En respuesta, Honduras desplegó dos guardacostas y dos unidades de respuesta rápida artilladas, además de efectuar vuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea para "constatar la invasión en aguas territoriales hondureñas". La institución castrense afirmó que se mantiene en "máxima alerta" ante estos "acontecimientos desafiantes a la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas". También reiteró su compromiso constitucional de defender la integridad territorial y la soberanía de Honduras, recordando que la delimitación marítima en el Golfo de Fonseca está definida en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1992 y 2007.