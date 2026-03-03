Centroamérica & Mundo

Trump amenaza con cortar el comercio e imponer un embargo a España por su postura con Irán

El Gobierno español se negó a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por Estados Unidos, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Por Agencia EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que "no quiere tener nada que ver" con España y dijo que "ha sido terrible". "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró. Preguntado por el mandatario por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EEUU "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por la vía ejecutiva. Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %. Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3 % o el 3,5 %" de su PIB porque es el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo. "España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", declaró el canciller.