El peligro del liderazgo que se apoya en el miedo y la amenaza

No desde el grito ni la humillación explícita, sino desde una amenaza sutil, perfectamente legal, cuidadosamente camuflada. No levantan la voz, no insultan, no cruzan límites evidentes. Y, aun así, gobiernan desde el miedo.

Se habla constantemente de liderazgo, de cultura organizacional y de compromiso, pero se sigue evitando una conversación incómoda: la cantidad de líderes que aún gestionan personas desde el miedo.

Jacques Giraud, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor, señala que estos son líderes que no necesitan decir “si no te gusta, hay otros”. Basta con recordarlo. No necesitan castigar: les alcanza con sembrar la duda, la inseguridad o la sensación de ser reemplazable. El poder no se ejerce con fuerza, sino con control emocional. A esto se le denomina “implante o proyección psíquica”, ya que la amenaza no siempre es verbal, muchas veces es ambiental.

"Y cuando el miedo se convierte en el sistema operativo del equipo, la cultura se empobrece, el talento se retrae o renuncia y el feedback desaparece", señala Giraud.

Según el State of the Global Workplace Report de Gallup (2024), menos de un 25 % de los empleados a nivel global se siente realmente comprometido con su trabajo. El resto no está desmotivado por falta de talento, sino por contextos donde opinar, disentir o equivocarse tiene un costo emocional. Cuando el miedo se normaliza, el compromiso se apaga en silencio.

Giraud dice que el problema de este tipo de liderazgo es que no suele aparecer en manuales de acoso ni en demandas laborales. Opera en una zona gris, difícil de denunciar y aún más difícil de explicar. Por eso se normaliza. Por eso se tolera. Y por eso se replica. En estos entornos, el mensaje no se dice de frente, pero se entiende perfectamente. “Aquí hay que alinearse”, “este no es el momento de cuestionar”, “mejor no llamar demasiado la atención”.

Las amenazas más comunes no se escriben en correos ni se anuncian en reuniones, afirma Giraud.

1-Reemplazabilidad: ¿ha escuchado la frase “hay mucha gente queriendo este puesto”? Nadie es despedido, pero todos entienden que son prescindibles y cuestionar se vuelve peligroso.

2-Estancamiento: “no sé si ahora es momento de hablar de un aumento de sueldo o de crecimiento”. No se niega una promoción, se congela el futuro. El mensaje es claro: pensar distinto tiene un precio a pagar.