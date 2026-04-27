Rodrigo Flores: creador de solución IA que facilita adopción del cambio

Empresas & Management

Diseñada para superar la resistencia al cambio, Handbook se adapta al lenguaje humano, acompaña a los equipos en cada paso y facilita la adopción de flujos complejos en sectores altamente regulados como finanzas, manufactura y salud. Su propósito: hacer que la tecnología se adapte a las personas, y no al revés.

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios Creada en 2025 por Rodrigo Flores y Thomas Trinh (exingeniero de Meta), Handbook es una plataforma de inteligencia artificial que entiende cómo aprenden los humanos y cómo se comunican. Su propósito: ayudar a las empresas a adoptar y cumplir procesos internos con naturalidad y sin fricción. La idea nació de la experiencia de Flores como consultor. Observó que el mayor obstáculo para la transformación tecnológica en las empresas no era la falta de herramientas, sino la resistencia al cambio. “Cada clic extra destruye la adopción de un proceso”, resume. Por eso creó una solución que elimina la complejidad: mientras más fácil sea seguir un flujo, más probable es que las personas lo adopten. Con Handbook, los equipos reciben una guía sencilla —sin necesidad de entrenamientos, ni consultores externos— que los acompaña paso a paso. El sistema entiende instrucciones escritas en lenguaje natural y se adapta a cualquier flujo definido por la organización.

“Aseguramos que la gente que está involucrada, tanto clientes como proveedores, tenga una guía muy sencilla que no requiere entrenamiento o gastar en dinero de consultores”, precisa. ¿Un ejemplo? Cuando una empresa quiere comprar un producto o servicio de terceros, existen muchos pasos para realizarlo. Esa serie de pasos y requisitos son leídos por Handbook. La solución entiende y acompaña cada tarea: leer textos, determinar si un colaborador o cliente ha cumplido cada paso, dar seguimiento al proceso. El software se apoya de mensajes inteligentes en WhatsApp, Slack, Teams o interfaces de usuario que se adaptan para cumplir el proceso. Handbook da seguimiento a una orden de compra, o a cumplir con pasos para obtener un reclamo de siniestro hasta recibir el pago según la póliza, entre otras. Es la herramienta ideal para organizaciones con largo cumplimiento normativo, con cientos de pasos. “Nos va muy bien con industrias en las que hay que cumplir alguna regulación o estándar. En promedio un proceso en Handbook tiene más de 100 pasos. Son procesos que no se pueden automatizar, que no son simplemente un flujo de trabajo”. “Guiamos a clientes, proveedores y colaboradores deforma simple, usando mensajes inteligentes”, explica Flores. El software puede leer correos electrónicos o archivos y sincronizar automáticamente la información al proceso. Su especialidad está en flujos largos y regulados: “En promedio, un proceso de Handbook tiene más de 100 pasos”, dice su CEO.

Enfocado en sectores con alta regulación. La herramienta ha sido adoptada por instituciones financieras, brokers de seguros, por empresas de manufactura, del sector de salud y farmacéuticas. En este último caso, por ejemplo, la aprobación de un medicamento puede requerir miles de pasos y personas involucradas.

“Nosotros no reemplazamos roles humanos”, aclara Flores. “Coordinamos las acciones y guiamos a las personas para que sean más eficientes. No trabajamos con procesos totalmente automatizables; trabajamos donde el juicio humano sigue siendo clave”.

“KEEP IT SIMPLE, KEEP IT FOR HUMANS”

Ese es el lema de Flores. Su misión: crear un software que se adapte a los humanos, no al revés. Handbook convierte procesos descritos en lenguaje natural en flujos inteligentes y ejecutables. “Consideramos que Handbook es la manera más sencilla para adoptar o mejorar procesos”, afirma. Con clientes en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, la empresa busca consolidarse regionalmente con miras a una expansión global. “Queremos consolidarnos en esos mercados donde creemos que hay una gran oportunidad y pues eventualmente nuestra visión es una visión global”.

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