Siga estas seis recomendaciones para atraer talento humano joven

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Para las organizaciones, acompañar al talento joven no solo contribuye a responder a la escasez actual de talento, sino también a formar las capacidades que necesitarán para enfrentar los cambios del mercado laboral.

Por revistaeyn.com Las personas jóvenes se incorporan al mercado laboral en un momento de transformación acelerada, marcado por nuevas tecnologías, cambios en las formas de trabajar y una mayor demanda de habilidades como adaptabilidad, comunicación, pensamiento crítico y aprendizaje continuo. ManpowerGroup comparte seis recomendaciones para que las organizaciones fortalezcan la atracción, el desarrollo y la permanencia del talento joven.

Incorporar talento joven no solo responde a una necesidad de contratación inmediata, sino que permite construir capacidades futuras, renovar habilidades dentro de los equipos y preparar a las organizaciones para un entorno laboral cada vez más dinámico. “Observamos que las personas jóvenes están buscando oportunidades donde puedan aprender, participar, recibir guía y visualizar un camino de crecimiento. Para las organizaciones, esto implica revisar cómo atraen talento, cómo comunican sus oportunidades y cómo acompañan los primeros meses de experiencia laboral”, señaló Yorleny Jiménez, coordinadora regional de reclutamiento operaciones de ManpowerGroup. El reto no está únicamente en atraer a las personas jóvenes, sino en generar una experiencia laboral que les permita crecer, aprender y proyectarse dentro de la organización. A partir de su experiencia acompañando a organizaciones y candidatos en distintas etapas del ciclo laboral, ManpowerGroup recomienda trabajar en seis áreas clave: 1. Hacer que el proceso de selección sea claro y humano: La experiencia del candidato comienza desde el primer contacto. Comunicar tiempos, etapas, expectativas y siguientes pasos ayuda a generar confianza y reduce la incertidumbre, especialmente en personas que están iniciando su vida laboral. 2. Valorar habilidades y potencial de aprendizaje: En los puestos de entrada, los años de experiencia no siempre reflejan la capacidad de una persona para crecer. Adaptabilidad, comunicación, pensamiento crítico, colaboración y deseo de aprender son habilidades que permiten identificar talento joven con posibilidades de desarrollo.