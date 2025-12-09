Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola: líder que escucha, conecta y aprende

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios
“Siempre partimos de entender a las personas a las que servimos”, explicó a E&N Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola, y presidente de las Juntas Directivas de Inversiones Bolívar y UAssist.me.
De Sola cree que el entorno obliga a evolucionar y no es casualidad que en el especial Admirados 2025 destaque en el pilar Adaptabilidad al entorno, es decir, que es parte del grupo de líderes que son admirados por su resiliencia, serenidad y enfoque en resultados.
ADMIRADOS 2025 revela a las EMPRESAS y EMPRESARIOS que están liderando la transformación corporativa en CENTROAMÉRICA y marcan nuevos estándares. Es una investigación exclusiva de E&N y Skaleno Advisory. El listado completo en la edición impresa y digital de E&N.
Por primera vez, Admirados 2025 incorporó un Consejo Consultivo de notables: medio centenar de especialistas regionales en estrategia, innovación, gestión corporativa y liderazgo. Cada uno, a título personal, nominó y evaluó a las organizaciones y líderes que destacan por sus prácticas sobresalientes.
En una plática con E&N indicó que como líder, busca personas curiosas, con “colmillo” y vocación de mejora continua. “Nos encantan las críticas y lo retador, porque es a partir de eso que uno aprende”.
De hecho, algunos de sus colaboradores tendrán su propia versión de gemelos digitales. Herramientas de inteligencia artificial diseñadas para amplificarlas capacidades de su equipo. “No sustituyen al humano, sino que lo potencian. Es como un traje de Iron Man (...) La idea es que se adelanten a buscar inquietudes que tal vez no se nos ocurren, notar discrepancias, ayudarnos a gestionar mejor. Hay mucha autenticidad en la imperfección. En mi imperfección está mi capacidad de agregar valor en forma auténtica y distinta”, dijo De Sola.
LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRA EDICIÓN