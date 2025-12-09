Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola: líder que escucha, conecta y aprende

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

“Siempre partimos de entender a las personas a las que servimos”, explicó a E&N Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola, y presidente de las Juntas Directivas de Inversiones Bolívar y UAssist.me.

De Sola cree que el entorno obliga a evolucionar y no es casualidad que en el especial Admirados 2025 destaque en el pilar Adaptabilidad al entorno, es decir, que es parte del grupo de líderes que son admirados por su resiliencia, serenidad y enfoque en resultados.

