Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola: líder que escucha, conecta y aprende

A partir de una escucha activa alimentada por datos y no solo por intuición, impulsa la diversificación y la digitalización en Inversiones Bolívar, Uassist.me y Unex, y la tokenización de deuda y patrimonio.

    Como líder, busca personas curiosas, con “colmillo” y vocación de mejora continua. “Nos encantan las críticas y lo retador, porque es a partir de eso que uno aprende”. FOTO E&N
2025-12-09

Entrevista por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

“Siempre partimos de entender a las personas a las que servimos”, explicó a E&N Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola, y presidente de las Juntas Directivas de Inversiones Bolívar y UAssist.me.

De Sola cree que el entorno obliga a evolucionar y no es casualidad que en el especial Admirados 2025 destaque en el pilar Adaptabilidad al entorno, es decir, que es parte del grupo de líderes que son admirados por su resiliencia, serenidad y enfoque en resultados.

ADMIRADOS 2025 revela a las EMPRESAS y EMPRESARIOS que están liderando la transformación corporativa en CENTROAMÉRICA y marcan nuevos estándares. Es una investigación exclusiva de E&N y Skaleno Advisory. El listado completo en la edición impresa y digital de E&N.

ADMIRADOS 2025: La nueva élite empresarial de Centroamérica

Por primera vez, Admirados 2025 incorporó un Consejo Consultivo de notables: medio centenar de especialistas regionales en estrategia, innovación, gestión corporativa y liderazgo. Cada uno, a título personal, nominó y evaluó a las organizaciones y líderes que destacan por sus prácticas sobresalientes.

En una plática con E&N indicó que como líder, busca personas curiosas, con “colmillo” y vocación de mejora continua. “Nos encantan las críticas y lo retador, porque es a partir de eso que uno aprende”.

ADMIRADOS 2025: Adaptabilidad y Gestión del Caos, motores de las empresas que rompen el status quo

De hecho, algunos de sus colaboradores tendrán su propia versión de gemelos digitales. Herramientas de inteligencia artificial diseñadas para amplificarlas capacidades de su equipo. “No sustituyen al humano, sino que lo potencian. Es como un traje de Iron Man (...) La idea es que se adelanten a buscar inquietudes que tal vez no se nos ocurren, notar discrepancias, ayudarnos a gestionar mejor. Hay mucha autenticidad en la imperfección. En mi imperfección está mi capacidad de agregar valor en forma auténtica y distinta”, dijo De Sola.

Claudia Contreras
Claudia Contreras
Editora de Innovación

Tengo 20 años de experiencia como periodista de negocios y tecnología, y un MBA en mercados emergentes y comercio exterior por la Universidad de Barcelona. Mi misión es crear contenidos de calidad que informen, inspiren y conecten a los lectores con las tendencias, los desafíos y las oportunidades de la economía digital, el fintech y la inteligencia artificial. Me apasiona la innovación, la creatividad, la empatía y el aprendizaje constante.

