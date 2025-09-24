Finanzas e inversiones: Mujeres Desafiantes 2025

Por revistaeyn.com

Costa Rica es la sede del evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica, un encuentro que busca proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad en sus organizaciones y compañías.

Dentro de nuestra agenda abrimos un espacio para que las centroamericanas hablen de finanzas e inversiones.

En este espacio tendremos la participación desde Guatemala de Marcela Castillo, CFO de Castillo Hermanos, quien lidera las finanzas de la unidad de negocios de Alimentos de Castillo Hermanos. Reina Irene Mejía, directora de Banca Privada para Centroamérica y Caribe de Citi | Honduras, nos acompañará con una visión de banquera global. También se suman al panel María Antonieta del Cid, directora del Consejo de Administración del BAM | Guatemala, y desde Costa Rica, Gloriana Carballo, vicepresidenta de la Asociación Fintech de Centroamérica.