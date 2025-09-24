Finanzas e inversiones: Mujeres Desafiantes 2025

Por revistaeyn.com
Costa Rica es la sede del evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica, un encuentro que busca proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad en sus organizaciones y compañías.
Dentro de nuestra agenda abrimos un espacio para que las centroamericanas hablen de finanzas e inversiones.
En este espacio tendremos la participación desde Guatemala de Marcela Castillo, CFO de Castillo Hermanos, quien lidera las finanzas de la unidad de negocios de Alimentos de Castillo Hermanos. Reina Irene Mejía, directora de Banca Privada para Centroamérica y Caribe de Citi | Honduras, nos acompañará con una visión de banquera global. También se suman al panel María Antonieta del Cid, directora del Consejo de Administración del BAM | Guatemala, y desde Costa Rica, Gloriana Carballo, vicepresidenta de la Asociación Fintech de Centroamérica.
El evento está programado para este 25 de septiembre, a las 2:00 PM, si no estará en Costa Rica, lo puede seguir en vivo, vía YouTube.
El evento Mujeres Desafiantes da continuidad a las Ediciones Especiales Mujeres Desafiantes de Centroamérica, que en 2025 llegó a su novena edición y en las cuales hemos entrevistado a más de 450 líderes femeninas: altos perfiles empresariales, financieras, emprendedoras, innovadoras, líderes STEM, Mujeres sin Límites.