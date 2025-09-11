Rocío Pinto: habilitadora de negocios propios con impacto

Por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios (El Salvador)

La guatemalteca Rocío Pinto se ha especializado en desarrollar modelos de negocios en los últimos 10 años. Es una estratega en ayudar a startups, empresas medianas y corporaciones en el diseño y ejecución de modelos de negocios.

“Entender que 45,9% de los emprendimientos activos de Guatemala no genera ningún empleo me quitaba el sueño. Fue entonces que inicié a investigar y buscar cuáles eran los posibles cuellos de botella o desconexiones que nuestro sistema emprendedor tenía, ¿dónde estaban los cabos sueltos?”, comenta Rocío Pinto, CEO y cofundadora de Multiverse, plataforma que busca crear y estructurar herramientas y procesos para un ecosistema emprendedor más innovador.

¿Cuál es el papel de la mujer en la construcción de futuro? “La mujer tiene un rol clave en la creación de un futuro prometedor; pero sólo será posible si rompemos los paradigmas que nos han limitado y si superamos la idea de que somos ‘débiles’. Somos fuertes, capaces y creadoras, tanto de vida como de soluciones, y junto con los hombres”.