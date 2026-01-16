Tendencias y Expertos

E&N, PIZZOLANTE Y DATOS Group lanzan la 4ª edición de “El Valor de la Confianza” 2026

Por revistaeyn.com En Centroamérica, la confianza dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en un factor crítico de estabilidad, competitividad y legitimidad social. Enfrentamos un mundo marcado por la polarización, la incertidumbre económica y la desinformación, la pregunta que se plantean las empresas, líderes y ciudadanos es cada vez más directa: ¿En quién confiar? Déjenos su respuesta.

Bajo esta premisa, Revista Estrategia & Negocios (E&N), lanza la Cuarta Edición 2026 del estudio regional “Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza”, desarrollado en alianza con PIZZOLANTE y DATOS Group, dos referentes en reputación, sostenibilidad e investigación de opinión pública. ¡Es momento de participar! Déjenos saber en quiénes confía (clic acá)

DE LA REPUTACIÓN A LA CONFIANZA: UNA DECISIÓN VISIONARIA

La editora general de E&N, Velia Jaramillo, recuerda que cuando el proyecto nació en 2023 el objetivo no era elaborar un ranking más, sino comprender cómo se construye un intangible decisivo para la sostenibilidad empresarial. En ese proceso, destaca el aporte conceptual de Ítalo Pizzolante, Socio Fundador de PIZZOLANTE, quien propuso que el foco debía estar en la confianza, anticipando su centralidad en escenarios de crisis institucional y cambios geopolíticos. Esa decisión marcó el ADN del estudio: ir más allá de la visibilidad y explorar los detonadores reales de credibilidad, desde la conducta empresarial hasta la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

LO QUE DEJÓ 2025: UNA RADIOGRAFÍA MÁS PROFUNDA DE LA REGIÓN

La edición 2025 marcó un punto de inflexión metodológico. Por primera vez, el estudio incorporó una medición con dos muestras complementarias: · Público Informado: lectores de E&N, empresarios, ejecutivos y tomadores de decisión. · Público General: ciudadanos encuestados de forma equilibrada en los países participantes. Según explicó Luis Maturén, CEO de DATOS Group, este doble enfoque permitió contrastar la mirada de quienes analizan la economía y los negocios con la percepción cotidiana de la sociedad. La investigación alcanzó su mayor participación histórica, con 4.892 encuestados en total, fortaleciendo su representatividad regional. ¡Participe y comparta este link! Déjenos saber en quiénes confía (clic acá) Además, DATOS Group rediseñó el modelo analítico hacia Los 5 Tipos de Confianza —cognitiva, conductual, afectiva, social y tecnológica—, ofreciendo una lectura más sofisticada de los factores emocionales y racionales que influyen en la credibilidad empresarial.

CUANDO LAS INSTITUCIONES PIERDEN CONFIANZA, LAS EMPRESAS GANAN PROTAGONISMO

Uno de los hallazgos más relevantes de las primeras ediciones del estudio es que, con matices por país, las empresas y los líderes empresariales suelen concentrar mayores niveles de confianza que otras instituciones. Para E&N, esta tendencia no es un motivo de complacencia, sino un llamado a la responsabilidad. Como subraya Velia Jaramillo, el aval social al liderazgo empresarial debe traducirse en acciones concretas que impulsen desarrollo, bienestar y crecimiento regional, especialmente en economías profundamente interconectadas como las centroamericanas.

ÍTALO PIZZOLANTE: LA CONFIANZA COMO BRÚJULA ESTRATÉGICA

Para Ítalo Pizzolante, el valor del estudio no está en la posición que una empresa ocupa hoy, sino en la claridad sobre hacia dónde quiere ir. La confianza, afirma, funciona como una brújula que orienta decisiones estratégicas en entornos complejos. En sus análisis, Pizzolante advierte que la región enfrenta un contexto de hostilidad social creciente, desconfianza en las instituciones y dificultad para distinguir información confiable de desinformación. Frente a ello, la empresa privada debe ser asertiva, coherente y predecible, demostrando que está preparada para sostener bienestar y progreso aun en escenarios adversos.

MÁS ALLÁ DEL "PURPOSE WHASHING": CONFIANZA QUE SE CONSTRUYE

Uno de los ejes editoriales que E&N busca reforzar hacia 2026 es la necesidad de desmontar el “purpose washing”. La confianza no se construye con campañas ni discursos, sino con conductas consistentes, calidad operativa y liderazgo responsable. ¡Llegó un nuevo momento! Déjenos saber en quiénes confía (clic acá) En una región donde la integración económica avanza más rápido que las regulaciones, trabajar la confianza de manera aislada resulta insuficiente. El desafío, coinciden los expertos, es construir marca empresa, marca país y, a largo plazo, marca región, con estándares compartidos de comportamiento y compromiso social.

2026: EL SIGUIENTE NIVEL DEL DIÁLOGO EMPRESARIAL EN CENTROAMÉRICA