Cinco beneficios de tener un seguro voluntario para su vehículo

Finanzas

Los seguros voluntarios ofrecen una protección más amplia que incluye daños materiales al vehículo, robos, vuelcos y gastos médicos que excedan la cobertura obligatoria.

Por revistaeyn.com Aunque el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) forma parte de los requisitos que deben cumplir todos los propietarios de vehículos en Costa Rica, especialistas en movilidad y aseguramiento advierten que esta cobertura no siempre resulta suficiente para hacer frente a las consecuencias económicas de un accidente de tránsito, un robo o un fenómeno natural. De acuerdo con el Estudio de Movilidad Segura 2025, elaborado por Grupo Purdy y el Centro para la Sostenibilidad Urbana, apenas el 35 % del parque vehicular de Costa Rica cuenta con un seguro voluntario, una cifra que evidencia que la mayoría de conductores sigue expuesta a gastos inesperados que podrían afectar significativamente sus finanzas.

Mientras el SOA cubre lesiones y fallecimientos de las personas involucradas en un siniestro vial, los seguros voluntarios ofrecen una protección más amplia que incluye daños materiales al vehículo, robos, vuelcos y gastos médicos que excedan la cobertura obligatoria. La importancia de este tipo de pólizas cobra aún más relevancia si se considera que entre 2012 y 2024 se registraron más de 5.400 fallecimientos en carretera. Además, por cada víctima mortal existe una relación de 4,4 personas gravemente lesionadas y 28,9 con lesiones leves, según el estudio. Ante este panorama, Rodrigo Campos, director de Servicios Automotrices de Grupo Purdy, destacó cinco beneficios principales de contratar un seguro voluntario. El primero es el respaldo económico, ya que estas pólizas ayudan a cubrir gastos de reparación, daños a terceros o incluso pérdidas parciales y totales del vehículo. Esto evita que el propietario tenga que asumir por completo costos que pueden alcanzar cifras elevadas. Generalmente, el asegurado solo debe cubrir un deducible, que suele oscilar entre el 10 % y el 20 % del valor del daño. Otro beneficio es la asistencia ante emergencias. Muchos planes incluyen servicios de grúa, cambio de llantas, paso de corriente y atención por averías mecánicas, en algunos casos disponibles las 24 horas del día.