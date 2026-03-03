Tecnología & Cultura Digital

El asma se puede prevenir con una exposición a ciertos microbios, apunta estudio

Por Agencia EFE Alergias respiratorias y el asma pueden prevenirse con una exposición a microbios gracias a la activación de la memoria inmunitaria duradera en los pulmones, apuntó un estudio difundido por el Instituto Pasteur. La investigación, que se publica también en la revista Nature Immunology, abre varias perspectivas clínicas en la prevención de las alergias respiratorias, que están en aumento exponencial en la mayoría de países debido a la contaminación y los efectos en la naturaleza del cambio climático.

El estudio liderado por el Instituto Pasteur asegura haber descubierto el mecanismo que genera la protección natural contra las alergias mediante células presentes en los pulmones (fibroblastos) y no a través de las células del sistema inmunitario. Las autoras sostuvieron que una exposición del pulmón a fragmentos de microbios induce "una memoria inmunitaria duradera que bloquea eficazmente las reacciones alérgicas posteriores durante varios meses". Para demostrar esto, los pulmones de los ratones fueron expuestos a fragmentos de virus o bacterias, lo que desencadenó "una respuesta inmunitaria de tipo 1 (la que el organismo despliega naturalmente contra estos microbios)". Y cuando estos mismos ratones eran sometidos al mismo tiempo con un alérgeno, quedaban totalmente protegidos durante al menos seis semanas.