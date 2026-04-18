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El déficit financiero de Costa Rica llegó al 0,6 % del PIB en el primer bimestre

Los datos oficiales indican que el déficit financiero fue de 328.346 millones de colones (unos US$706 millones), ya que los ingresos sumaron 1,2 billones de colones (US$2.620 millones) y los gastos 1,5 billones de colones (unos US$3.326 millones).

Por Agencia EFE El déficit financiero de Costa Rica en el primer bimestre de 2026 se situó en 0,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó una mejora de 0,2 % porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025, informó el Ministerio de Hacienda. Los datos oficiales indican que el déficit financiero fue de 328.346 millones de colones (unos US$706 millones), ya que los ingresos sumaron 1,2 billones de colones (US$2.620 millones) y los gastos 1,5 billones de colones (unos US$3.326 millones).

Si no se toma en cuenta el pago de intereses sobre la deuda, Costa Rica registró en el primer bimestre del año un superávit primario de 86.608 millones de colones (unos US$186 millones), equivalente al 0,2 % del PIB, de acuerdo con la información oficial. "El país sigue avanzando con mayor orden en sus finanzas, reduciendo poco a poco el peso de la deuda y logrando que los ingresos del Estado crezcan. Por quinto año consecutivo, el Gobierno ha logrado gastar en sus operaciones básicas menos de lo que recauda, lo que se traduce en un superávit primario que fortalece la estabilidad fiscal", declaró en un comunicado el ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina.