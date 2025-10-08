Empresas & Management

Opinión: Diez claves de la comunicación y el liderazgo en el trabajo

Entre las habilidades, competencias y destrezas del responsable, gerente o jefe, están las de la comunicación estratégica, las habilidades y destrezas, la expresión verbal, la no verbal o gestual, saber escuchar y saber dialogar, señala experto.

Por Julio García Gómez - revistaeyn.com Los expertos en Recursos Humanos consideran que, en la misión de coordinación del trabajo de los responsables de equipos, está el foco puesto no ya en los recursos, si no en las Personas. Ya se habla del Área de Gestión de Personas como lo más importante para gestionar una organización. Y dentro de ella se considera que “el mejor jefe es el que lidera, motiva, sabe comunicar y compartir con las personas de su equipo”. Por parte de los empleados, la comunicación es también un factor clave para conocer los objetivos de la empresa, participar activamente en la producción y generar negocio que haga más sólida a la organización. Las claves de comunicación del trabajador se centran en aspectos como:

· La capacidad de transmitir los valores de la empresa a los compañeros. · Ser un “excelente” embajador de la organización de manera interna y externa para dar a conocer los objetivos de mejora e incentivar mecanismos para una gestión con eficiencia. · Dominar habilidades de comunicación verbal para liderar o desarrollar eficazmente reuniones de equipo y de trabajo con el fin de motivar a los demás compañeros. Entre las habilidades, competencias y destrezas del responsable, gerente o jefe, están las de la comunicación estratégica, las habilidades y destrezas, la expresión verbal, la no verbal o gestual, saber escuchar y saber dialogar, que configuran los 10 elementos básicos del jefe: 1.- Lograr transmitir al equipo los objetivos de la empresa y la función que desempeña cada empleado en su puesto con la más fluida comunicación interna en todas las direcciones. 2.- Tener la capacidad de hacer equipo cohesionando a las personas y fijando metas a corto y medio plazo, que gratifiquen la labor del conjunto para no dispersar las fuerzas y obtener los mejores resultados a medio y largo plazo. 3.- Motivar y liderar desde la comunicación estratégica. Detectar a los líderes del equipo para potenciar sus cualidades y las del resto del grupo para conseguir la máxima motivación. Trabajar siempre desde la empatía y ser asertivo para conocer las ideas de todos y defenderlas, respetando a los demás. 4.- Saber escuchar a las personas, con la capacidad de una actitud activa, para después responder con mensajes concretos y concisos que calen en la misión de cada uno de los miembros de la empresa.