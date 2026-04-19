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TOM 2026: el white paper que revela el verdadero poder de las marcas en Centroamérica

En un escenario económico más exigente, donde el consumidor optimiza cada decisión de compra, entender qué marcas logran permanecer —y crecer— en su mente se vuelve clave. La edición 2026 de Top of Mind no solo mide recordación: descifra valor de marca, cultura, innovación y nuevas dinámicas de consumo en Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com Vivimos un ciclo donde el consumo ya no crece por inercia, sino por precisión. En ese entorno, el verdadero diferencial competitivo se juega en la mente del consumidor. La undécima edición del especial Top of Mind 2026, desarrollada por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, se posiciona como el white paper más completo sobre valor de marca en Centroamérica y República Dominicana. Es una radiografía profunda de cómo las marcas construyen relevancia, sostienen liderazgo y capturan preferencia en contextos de presión económica. “Sin valor de marca no hay Top of Mind”, advierte la editora general de E&N, Velia Jaramillo, al presentar una investigación que, durante más de una década, ha seguido la evolución de las marcas en la región.

Y el contexto 2026 no es menor. Según el estudio, el consumidor centroamericano está redefiniendo sus reglas: optimiza su presupuesto, planifica más sus compras y exige valor tangible, sin renunciar a calidad ni a las marcas con las que mantiene conexión emocional. “El shopper compra con mayor planificación y busca valor real por su dinero, mientras mantiene aspiraciones de bienestar, salud y disfrute”, recoge el análisis de Kantar Mercaplan.

El nuevo mapa del liderazgo de marca

Los datos confirman una tensión interesante: liderazgo consolidado y disrupción emergente conviven. Las marcas históricas siguen dominando —tres alcanzan un impactante 87% de recordación regional—, pero jugadores más pequeños comienzan a capturar espacio en la mente del consumidor.

La batalla ya no es solo por awareness, sino por relevancia cultural, utilidad concreta y presencia omnicanal. En total:

• Más de 180 marcas superan el 25% de recordación.

• Solo 10 alcanzan el nivel Grand TOM (más del 75%).

• Unas 40 marcas se posicionan como Súper TOM.

Es decir: entrar en la mente del consumidor es difícil. Permanecer, aún más.



El gran diferencial 2026: medir atributos, no solo recuerdo

Uno de los avances más relevantes de esta edición es la incorporación de categorías especiales, que elevan el análisis desde la recordación hacia el significado de marca. El estudio identifica líderes en cuatro dimensiones críticas: • Marcas Emblemáticas (identidad y orgullo país). • Marcas Innovadoras (capacidad de disrupción). •. Marcas de Vida Saludable (bienestar como driver de consumo). • Publicidad Destacada (impacto comunicacional). Aquí emerge un hallazgo clave: mientras la identidad de marca está fuertemente consolidada en la región, la innovación aún tiene espacio para crecer. “Pocas marcas logran identificar y dar crédito a la innovación... se debe reforzar esta acción estratégica para lograr mayor visibilidad”, señala Kevin Oliva, experto de Kantar Mercaplan.

Una metodología que respalda decisiones

El valor de este especial también está en su rigor. La investigación se basa en: • 2.156 entrevistas en siete países. • Cobertura de consumidores de 18 a 60 años. • Todos los niveles socioeconómicos relevantes. • Metodología CAWI (encuestas online autoaplicadas) • Evaluación de 26 categorías de consumo. Esto convierte a TOM 2026 en una herramienta no solo editorial, sino estratégica para empresas, inversores y tomadores de decisión.

Cinco claves: por qué importa conocer el Top of Mind 2026

1. Porque el branding hoy impacta directamente en ingresos. En mercados más racionales, las marcas fuertes sostienen demanda incluso bajo presión. 2. Porque anticipa cambios en el comportamiento del consumidor. El estudio revela cómo evoluciona el consumo: más planificación, más omnicanalidad y más exigencia de valor.

3. Porque identifica oportunidades de crecimiento. Especialmente en territorios aún débiles como innovación o nuevas categorías aspiracionales.

4. Porque mide conexión cultural, no solo visibilidad. Las marcas emblemáticas demuestran que el arraigo local puede ser una ventaja competitiva estructural.

5. Porque funciona como brújula para inversión y estrategia. Desde marketing hasta expansión regional, entender qué vive en la mente del consumidor reduce incertidumbre.



El activo invisible que define el futuro