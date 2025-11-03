Ana Karina Smith: mentora de alma con visión estratégica

Por Claudia Contreras- Estrategia & Negocios

Presidenta de la Asociación Directoras de Panamá (ADP) y miembro de la Junta Directiva de JCain Logistics —empresa líder en servicios de logística para multinacionales—, Ana Karina Smith combina su trayectoria corporativa de alto nivel con una sólida labor de consultoría especializada en Cambio y Desarrollo Organizacional.

Desde sus inicios, como pieza clave en la transformación cultural de Copa Airlines, Ana Karina ha defendido la idea de que los grandes resultados se construyen con métricas claras, propósito definido y un genuino compromiso con las personas. Hoy, desde la ADP, lidera iniciativas para acelerar la diversidad de género en juntas directivas, visibilizara mujeres que marcan hitos y abrir espacios donde la inclusión y la equidad no sean aspiraciones, sino realidades que impulsan el crecimiento empresarial y social.

–¿Qué retos enfrentó al inicio de su carrera y cómo evolucionó su visión? Siendo joven y liderando un área de negocios, entendí que debía hablar con datos para ser tomada en serio. Preparaba informes claros, mostraba resultados y eso generaba confianza. Aprendí que lo que se mide mejora, pero lo que se celebra se multiplica. Desde entonces, además de enfocarme en métricas, me gusta reconocer qué hizo posible los logros y celebrarlo en equipo. Esa energía impulsa nuevos resultados.

–¿Cómo mide el impacto de sus iniciativas? Siempre parto de la pregunta: ¿qué queremos lograr? Según el objetivo, busco la métrica que mejor muestre si avanzamos. Me importa mucho que los equipos tengan claro hacia dónde sí queremos ir, más que enfocarnos en lo que queremos evitar. Por ejemplo, si el objetivo es elevar la satisfacción de los clientes, ¿qué deberíamos medir: menos quejas, más recomendaciones, mayor fidelización? Prefiero usar métricas que inspiren y que conecten con las aspiraciones que tiene la organización.