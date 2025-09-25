Mujeres Desafiantes

Mujeres Desafiantes en los negocios

El evento Mujeres Desafiantes traerá a Costa Rica historias de fuerza, lucha, resiliencia, esfuerzo, trabajo y determinación. El perfil de panelistas y audiencias garantiza un network de alto nivel.

2025-09-25

Por revistaeyn.com

Dando continuidad a las Ediciones Especiales Mujeres Desafiantes de Centroamérica, que en 2025 arribaron a su novena edición, se organiza, en Costa Rica, nuestro Evento Mujeres Desafiantes 2025.

Dentro de la agenda, hacemos un espacio para hablar de negocios. Nos acompañarán: Vivian Carles, Gerente General Bimbo Panamá, Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica y Ana Beatriz Franco, Vicepresidenta Cuidado Familiar y Profesional para América Latina en Kimberly-Clark.

Finanzas e inversiones: Mujeres Desafiantes 2025

De manera conjunta, nuestros seis eventos presenciales han convocado ya a más de 2.500 asistentes, con más de 90 panelistas y más de 60 marcas patrocinadoras que han confiado en nuestra visión editorial. Esto, sin contar a nuestras audiencias digitales que se impulsaron con la pandemia de 2020, cuando nos desafiamos y llevamos el evento a la virtualidad.

Mujeres Desafiantes reúne a líderes de Centroamérica en Costa Rica

También escucharemos a Montserrat Bonilla Garro, Directora de Legal, Seguridad Corporativa y Ética y Cumplimiento, en Walmart de Centroamérica hablando de cómo Construir empresas desafiantes mano a mano.

Desde Honduras, llega, con una Sesión Desafiante titulada: Liderazgo del futuro: menos control, más amor, Mireya Nasser, Coach en Mentalidad, Crecimiento Personal y Salud Integral. Es una de las pocas hispanas certificadas dentro del círculo de excelencia del Proctor Gallagher Institute, la institución líder a nivel mundial en crecimiento personal y desarrollo del potencial del ser humano.

Panel Mujeres Desafiantes del Futuro: arquitectas del mundo que viene

Seguimos celebrando a las Líderes de Alta Confianza en Centroamérica. Entrevistaremos a Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC Costa Rica, para hablar sobre su visión y trayectoria en construir empresas y marcas de alta confianza en Centroamérica.

