Cómo aprovechar el tiempo al hablar con los jefes

En muchas organizaciones, las reuniones uno a uno se desperdician. Se convierten en un trámite rápido donde el empleado enumera tareas cumplidas y se retira sin mayor impacto.

Asumir una conversación estratégica con el jefe no es un talento innato, sino una habilidad que se aprende. Así lo plantea Melody Wilding, coach ejecutiva y profesora de comportamiento humano, quien tras casi 15 años asesorando a líderes en grandes corporaciones sostiene que la manera en que un profesional se comunica con su superior puede acelerar —o frenar— su crecimiento laboral.

Para Wilding, este enfoque es un error común: los perfiles que avanzan con mayor rapidez no usan ese espacio como un informe rutinario, sino como una oportunidad para demostrar criterio, visión de negocio y capacidad para operar a un nivel más alto.

El primer paso, explica la especialista, es comenzar la conversación con contexto y resultados. Abrir la reunión resumiendo los avances desde el último encuentro, y explicando por qué importan, permite dirigir la charla y evitar que se diluya en urgencias ajenas.

No se trata de decir “seguimos trabajando en el proyecto”, sino de mostrar cifras, avances concretos y su relación con los objetivos del área o de la empresa. Esa información, además, suele escalar a otros niveles de decisión.

Otra clave es transformar el encuentro en un espacio de intercambio, no de órdenes. Pedir la opinión del jefe sobre un desafío específico posiciona al colaborador como alguien que piensa, analiza opciones y busca validar su criterio antes de actuar. La condición es clara: no llegar con el problema “en blanco”, sino con intentos previos y alternativas sobre la mesa.

Wilding también recomienda invertir el foco y preguntar qué está ocurriendo en los niveles superiores. Conocer qué preocupaciones, prioridades o cambios se discuten más arriba permite anticiparse y alinear el trabajo diario con la estrategia general.